Netflix e Mediaset: accordo in vista per produrre contenuti video (Bloomberg)

Alessandra Caparello 3 ottobre 2019 - 16:41

MILANO (Finanza.com)

Netflix e Mediaset insieme per produrre sette film. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine secondo cui l'amministratore delegato della piattaforma di streaming statunitense, Reed Hastings sarà a Roma la prossima settimana per annunciare l'accordo pluriennale con la società di Silvio Berlusconi. La notizia arriva mentre il tribunale di Milano ha aperto un'indagine contro Netflix per omessa dichiarazione dei redditi. Il fascicolo però è stato aperto contro ignoti perché il colosso americano non ha referenti in Italia dove incassa milioni di euro senza pagare un euro di tasse.