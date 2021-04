Net insurance: Akros alza il rating a buy, i motivi alla base della promozione

Daniela La Cava 8 aprile 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in deciso rialzo per Net Insurance a Piazza Affari, con il titolo che è fermo in asta di volatilità dopo essersi portato a quota 6 euro (rialzo di oltre il 5%). Oggi gli analisti di Banca Akros hanno alzato la raccomandazione sulla società assicurativa a buy dal precedente accumulate, con il prezzo obiettivo in salita da 5,5 a 7,6 euro. "Dopo i risultati dell'esercizio 2020, che hanno battuto sia le nostre stime sia gli obiettivi del piano nonostante la pandemia Covid-19, e considerando i positivi messaggi della conference call, le stime sull'utile netto 2023 ora sono in linea con il piano della società", osservano da Akros indicando che “lo scenario peggiore che avevamo applicato agli obiettivi del piano aziendale 2023 non è più giustificato”. I numeri incorporeranno, aggiungono gli esperti, una crescita notevole a partire dal 2021, quando dovrebbe concludersi la fase di ‘start up’ e il bilancio dovrebbe migliorare sostanzialmente, grazie alla nuova attività redditizia e alle competenze del management.