Net Insurance partner di Nexi nel progetto Nexi Open

Alessandra Caparello 13 maggio 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

La PayTech Nexi ha siglato un accordo con Net Insurance che diventa così il partner assicurativo in Nexi Open, l’ecosistema di servizi in ambito open banking lanciato da Nexi a metà aprile.Grazie all’accordo, si legge in una nota, Nexi metterà i servizi innovativi di Net Insurance a disposizione delle proprie banche partner che potranno così offrire ai propri clienti delle coperture assicurative mirate, attivabili in real time e in modo completamente digitale.I clienti delle banche che aderiscono a Nexi Open, quando effettuano un acquisto con strumenti di pagamento digitale, da oggi possono attivare istantaneamente una copertura assicurativa temporanea, calibrata sulle proprie esigenze e relativa al prodotto o servizio acquistato: attività sportive, viaggi, mobilità, bagagli e molto altro. “Nexi Open è la nostra piattaforma in ambito Open Banking nata per portare alle banche soluzioni utili per migliorare la soddisfazione dei loro clienti e per sviluppare nuove fonti di redditività – commenta Daniele Gabbai, Head of Strategic Partnerships & Alliances di Nexi – L’accordo con Net Insurance è un tassello fondamentale nel progetto di costruzione di un ecosistema di partnership che mettiamo a disposizione delle banche, confermando così il nostro ruolo di PayTech loro alleata”.