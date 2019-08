Neosperience sbarca negli Stati Uniti, aperta società a Seattle

Valeria Panigada 5 agosto 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Neosperience è sbarcata negli Stati Uniti. La società bresciana, quotata sul listino Aim Italia, ha iniziato nei giorni scorsi a operare sul mercato americano con la nuova Neosperience LLC, società a responsabilità limitata registrata in Delaware con uffici operativi a Seattle. "L’obiettivo è potenziare le principali piattaforme digital che le aziende già usano per gestire i rapporti con i loro clienti, aumentandone qualità ed efficienza", ha detto Dario Melpignano, presidente di Neosperience. In quest'area si trovano infatti numerosi player di prima grandezza, sia che si tratti di eCommerce (Amazon, eBay), di CRM (Microsoft, Salesforce), o di Marketing Automation (Adobe, Marketo).