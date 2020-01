Neosperience lancia il Customer Empathy Maturity Model al NRF 2020

simone borghi 13 gennaio 2020 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Neosperience ha presentato oggi al NRF Big Show 2020, il maggiore evento internazionale del mondo retail in corso a Washington, il Customer Empathy Maturity Model, il primo sistema in grado di misurare la capacità delle organizzazioni di stabilire una relazione diretta, personale ed efficace con i clienti. Il modello è in grado di misurare il livello di Customer Empathy delle organizzazioni nei principali settori industriali.Il Customer Empathy Maturity Model creato da Neosperience si basa sullo stesso corpus di ricerche svolte dalla società nella psicologia cognitiva, comportamentale e sociale, che analizzano i dati relativi alle interazioni dei clienti grazie all'intelligenza artificiale e al machine learning.“Per le aziende di ogni settore, quella di relazionarsi in modo empatico con i clienti è una capacità fondamentale. Il management delle organizzazioni deve acquisirne una profonda consapevolezza, per promuoverla e svilupparla. Il risultato che abbiamo osservato, soprattutto nei settori della moda, del lusso, del retail e dei servizi finanziari, è un incremento a doppia cifra delle dinamiche di cross selling e up-selling, oltre a una maggiore fidelizzazione dei clienti. In pratica ricavi e margini più elevati, e un migliore lifetime value” ha dichiarato Dario Melpignano, ceo di Neosperience.