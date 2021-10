Neosperience: lancia con Wizkey Ntf-Commerce, la prima piattaforma per creare e vendere beni digitali

simone borghi 13 ottobre 2021 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Neosperience ha lanciato un nuovo strumento con cui la società si inserisce nel settore dello sviluppo di NFT per realtà aziendali. Nel concreto si tratta di una piattaforma, NFT-Commerce, che permette alle aziende di creare, gestire e vendere in autonomia e senza intermediari i propri asset intangibili attraverso la tecnologia NFT (Non-Fungible Token).La nuova piattaforma è gestita da Neosperience, ed è nata dalla combinazione delle competenze in ambito digital commerce e blockchain di Neosperience e della controllata WizKey.Neosperience si inserisce così in un mercato fortemente emergente, il cui valore si è attestato a 20,8 miliardi di dollari nel 2020, con l'obiettivo di contribuire alla democratizzazione di questo processo facilitandone l'accesso al mondo delle imprese.