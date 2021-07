Neosperience: conferito ruolo Nomad a Cfo Sim che subentra a Banca Finnat

Daniela La Cava 15 luglio 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Neosperience ha conferito ieri l’incarico di nominated adviser (Nomad) alla società Cfo Sim. Quest'ultimo subentra a Banca Finnat che ricoprirà il ruolo di Nomad fino al 17 luglio 2021, giorno della naturale scadenza del contratto in essere che le parti hanno deciso consensualmente di non rinnovare. Lo si apprende in una nota di Neosperience.