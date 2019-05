Neosperience: aumento di capitale concluso con successo

simone borghi 21 maggio 2019 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

La PMI innovativa Neosperience, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha completato la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale per massimi 175mila euro, oltre sovraprezzo, mediante l’emissione di 1.750.000 azioni ordinarie a servizio dell’operazione di quotazione su AIM Italia.In sede di IPO il già menzionato aumento era stato sottoscritto in parte per complessive 1.206.500 azioni al prezzo di 3,42 euro per azione (per un controvalore complessivo di 4,1 milioni).Oggi la società ha collocato le rimanenti 543.500 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 7 euro per azione, inclusivo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a circa 3,8 milioni. Tale prezzo è superiore di oltre il 100% al prezzo iniziale di collocamento ed è a sconto di circa il 20% rispetto ai prezzi medi di mercato degli ultimi 30 giorni, peraltro caratterizzati da forte volatilità.