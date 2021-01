Neosperience: accordo WizKey con Leasys (Fca Bank)

simone borghi 13 gennaio 2021 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Neosperience ha stretto un accordo con FCA Bank attraverso la sua partecipata WizKey. L'accordo prevede il lancio, da parte di WizKey, di una piattaforma per la gestione dei crediti innovativa e sofisticata, in grado di aumentare la liquidità e migliorare così bilancio e cashflow. Tramite la piattaforma infatti, che sfrutta le potenzialità della blockchain, Leasys potrà utilizzare una tecnologia all’avanguardia per velocizzare le operazioni di cessione di crediti non performing.Attraverso WizKey, Neosperience accelera il percorso di innovazione digitale con soluzioni dedicate a operatori finanziari, funzionali a migliorare il processo di cessione degli stock di NPL. L’accordo siglato con Leasys fa da apripista a nuove soluzioni avanzate dedicate al mercato degli NPL e alla gestione dei crediti deteriorati, destinati a aumentare con la crisi economica in atto.