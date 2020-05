Daniela La Cava 25 maggio 2020 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Neodecortech trasloca da Aim Italia a Mta. La società, tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotata su Aim Italia a settembre 2017, rappresenta la quindicesima società che effettua un passaggio di mercato da Aim Italia a Mta. Neodecortech è stata assistita da Bper Banca in qualità di sponsor. Lo rende noto Borsa Italiana in una nota."Siamo certi che con quest’operazione Neodecortech potrà beneficiare di una più ampia platea di investitori internazionali e accrescere la propria attrattività e competitività. Neodecortech è un esempio di Pmi italiana capace di perseguire importanti traguardi in un momento macroeconomico complesso come quello attuale", commenta Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana.