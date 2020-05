Neodecortech si prepara al salto da listino Aim a Mta, lunedì il passaggio

Valeria Panigada 22 maggio 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Neodecortech si prepara a fare il salto dal listino Aim Italia al Mercato Telematico Azionario (Mta), dopo aver ricevuto il via libera da Borsa Italiana. Il passaggio, e quindi l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant 2018-2021 della società, sull'Mta è stato fissato per lunedì 25 maggio. Dalla stessa data gli strumenti finanziari della società verranno contestualmente esclusi dalle negoziazioni su Aim Italia. Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design.