Nel programma giallorosso svolta su flat tax, Fornero e sicurezza (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2019 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Il governo M5S-PD dovrebbe dire "addio alle ipotesi di Flat Tax che hanno dominato il dibattito negli ultimi mesi, rimettendo mano a quota 100 e definendo il restyling dei decreti sicurezza come chiesto dal Quirinale". E' quanto riporta il Sole 24 Ore, aggiungendo che tra le ipotesi c'è "il ritorno dell'Ace, lo sconto fiscale per gli investimenti, all'interno di un rilancio del piano industria 4.0"."Sull'orizzonte dei programmi - scrive il quotidiano di Confindustria - tramonta l'addio alla legge Fornero, che aveva fatto alzare le barricate a Bruxelles, sostituito da una probabile revisione di quota 100 per far quadrare le cifre della legge di bilancio. Un'inversione a «U» che darebbe argomenti anche al cambio di atteggiamento in Europa.