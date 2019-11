Natale: Coldiretti stima spesa a tavola da 140 euro a famiglia

Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Quest'anno gli italiani spenderanno 140 euro a famiglia per la tavola e i cibi di Natale, in linea con il dato dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base della Xmas Survey della Deloitte. La spesa degli italiani per i cibi delle feste di fine 2019 è superiore del 7% rispetto ai 131 euro a famiglia messi a budget in media in Europa, dove gli spagnoli sono al vertice della classifica con una spesa di 173 euro a famiglia e in fondo ci sono i portoghesi con appena 107 euro. "Una tendenza che conferma la sempre maggiore attenzione per gli italiani alla convivialità che trova proprio nel Natale la sua massima espressione", sottolinea Coldiretti. Non a caso un trend che si sta affermando – afferma la Coldiretti – è la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy, spesso legati al territorio, anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.