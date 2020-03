Nasce l'Italian Insurtech Association per accelerare la trasformazione digitale

Valeria Panigada 25 marzo 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Accelerare la trasformazione digitale anche nel settore assicurativo per raccogliere l’interesse crescente degli utenti per servizi assicurativi on demand. Con questo intento è stata costituita nei giorni scorsi a Milano l’Italian Insurtech Association, l’associazione che riunisce alcuni dei principali operatori e imprenditori dell’insurtech italiano.Seppure gli italiani siano sempre più utilizzatori di servizi digitali – con 12,7 milioni (un terzo della popolazione tra 18 e 74 anni) che hanno utilizzato nel 2019 almeno un servizio fintech e buona parte dell’utenza bancaria opera prevalentemente on line- la diffusione delle assicurazioni digitali è ancora ridotta, nonostante il gradimento degli utenti per l’insurtech sia elevato, come testimoniano i dati dell’”Osservatorio Fintech & Insurtech” del Politecnico di Milano per cui 9 utenti su 10 mostrano predisposizione per le assicurazioni on demand.L’Associazione si prefigge di affermare, sviluppare e divulgare la cultura della tecnologia insurtech, con l’obiettivo di divenire punto di riferimento per le istituzioni nel rappresentare le istanze degli associati. In questo senso, l’Italian Insurtech Association conta di poter presto veder aderire tutti gli operatori e broker assicurativi, dai più piccoli alle grandi compagnie, per muoversi come soggetto di primaria rappresentanza verso gli enti di categoria e governativi.