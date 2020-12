Nasce AGSM AIM, multiutility da 1,5 mld di ricavi

simone borghi 29 dicembre 2020 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

AGSM Verona e AIM Vicenza hanno sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di AIM Vicenza in AGSM Verona da cui nascerà AGSM AIM, che sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2021.AGSM AIM sarà un Gruppo a capitale interamente pubblico (61,2% Comune di Verona, 38,8% Comune di Vicenza) da circa 1,5 miliardi di euro di ricavi, 147 milioni di margine operativo lordo e oltre 2.000 dipendenti (dati bilancio 2019).Il nuovo Gruppo nasce per giocare un ruolo di leadership nel settore delle multiutility, in qualità di polo aggregante, in particolar modo nel Nord-Est e, grazie a una più significativa massa critica, prevede di realizzare investimenti 3 volte superiori a quelli dell’ultimo quinquennio.