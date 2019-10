Nadef: stop 'netto e chiaro' ad aumento Iva, da lotta evasione più di 7 MLD

Laura Naka Antonelli 1 ottobre 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Nel Nadef, nota di aggiornamento al Def appena varata dal governo M5S-Lega, viene confermato quanto annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte, ovvero che non ci sarà alcun aumento dell'Iva per il 2020.Si legge infatti di "azzeramento delle clausole di salvaguardia sull'Iva per il 2020 e la loro riduzione per il biennio 2021-2022".Nella nota si parla di uno stop "netto e chiaro" agli aumenti dell'Iva e di una forte determinazione nella lotta all'evasione fiscale, da cui si prevede di incassare, complice anche la stretta sul contante, oltre 7 miliardi di euro.