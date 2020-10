Nadef: obiettivo deficit-Pil 7% in 2021, spazio bilancio per manovra espansiva di oltre 22 MLD

Laura Naka Antonelli 6 ottobre 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la NADEF fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7% del prodotto interno lordo (PIL). Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7%, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro)". E' quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri, che nella notte ha approvato il Nadef.