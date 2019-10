Nadef, Misiani (Pd): Stop aumento Iva solo per 2020, per 2021 eredità precedente governo ancora più pesante

Laura Naka Antonelli 1 ottobre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

L'aumento dell'Iva, per il 2020, è stato scongiurato, come è inciso nel Nadef, la nota di aggiornamento al Def su cui il governo M5S-PD ha raggiunto l'intesa. Intervistato dal Corriere della Sera, il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani (Pd) tiene a precisare che le clausole di salvaguardia dell'Iva verranno completamente azzerate ("così è scritto nella Na-Def"), ma solo per il 2020, "per i successivi solo parzialmente. Si tenga conto che per il 2021, l'eredità lasciata dal precedente governo è ancora più pesante: 28,7 miliardi".Misiani ha garantito, inoltre, che "siamo tutti impegnati a comporre un quadro condiviso, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti e abbassare la pressione fiscale".