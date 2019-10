Nadef, Istat: target Pil 2019 a +0,1% coerente, evasione fiscale pesa su crescita

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2019 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

"L'obiettivo di crescita programmatica fissato dal Governo per il 2019 (+0,1%), pari al tasso di variazione acquisito nel secondo trimestre, appare coerente" con lo "scenario" attuale "in assenza di perturbazioni derivanti da una significativa involuzione dello scenario internazionale". Così ha detto il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione in Parlamento sul Nadef del governo M5S-PD."I risultati delle stime contenute nella Relazione sull'Economia Non Osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", presentata contestualmente alla Nota di aggiornamento al Def, sono "coerenti con le misure dell'Economia Non Osservata calcolate dall'Istat nell'ambito delle stime dei Conti economici nazionali" e "mostrano la persistenza di livelli elevati di evasione fiscale e contributiva, aspetti critici per il rafforzamento della capacità competitiva e di crescita del nostro Paese e per l'efficacia e l'equità delle politiche pubbliche".