Nadef, Gualtieri: 'modulo riforma Irpef da 2022, per 2021 assegno unico universale per i figli'

Laura Naka Antonelli 13 ottobre 2020 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

La riforma del fisco sarà spalmata su un "orizzonte triennale", visto che sarà "composta da vari moduli". Tra questi, il "modulo della riforma dell'Irpef", che "vogliamo sia operativo dal primo gennaio 2022". Lo ha detto stamattina il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, in audizione sulla Nadef.Il titolare del Tesoro ha sottolineato che il governo ha come obiettivo "un'ampia riforma fiscale che sarà introdotta con una legge delega, che si legherà all'altra riforma che intendiamo adottare già dal 2021 e che stiamo approfondendo, ovvero la legge delega sull'assegno unico universale per i figli".Gualtieri ha detto inoltre che il governo sta "riflettendo e valutando l'ulteriore prolungamento della moratoria sui crediti". Moratoria che scade in base ai termini il prossimo 31 gennaio: "e stiamo valutando con la Commissione europea cosa del temporary framework verrà prorogato il prossimo anno. All'interno di questo, valuteremo anche le proposte del presidente Pesco sul Codice della crisi d'impresa".