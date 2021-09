NaDef: Unimpresa, governo prosegua con riforme dopo miglioramento conti pubblici e prospettive crescita

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

"Il miglioramento dei conti pubblici e delle prospettive di crescita, delineati nella NaDef, devono rappresentare un ulteriore stimolo, per il governo, a proseguire e migliorare la via riformatrice. E, soprattutto, devono essere, in una fase ancora incerta, l’input a creare le condizioni ottimali per spendere al meglio le risorse in arrivo dall’Europa con il Recovery Fund, a partire dall’immediata definizione della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza", commenta il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro. E aggiunge: "Governance che deve prescindere dalle logiche spartitorie dei partiti, ma che, invece, deve essere delineata cercando fra i migliori esperti del Paese. Alla politica spetta il fondamentale compito di vigilare che la cosiddetta messa a terra delle risorse finanziarie sia in linea con i tempi e con gli obiettivi prefissati nel Pnrr".