NaDef, Gualtieri: manovra 2021 da 40 miliardi con margini deficit e Recovery Fund

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2020 - 06:22

MILANO (Finanza.com)

E' proseguita ieri sera, a Palazzo Chigi, la riunione di maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Def (Nadef) che era iniziata in mattinata. Obiettivo del governo Conte è di portare la nota di aggiornamento sul Def stasera in Consiglio dei ministri. E' stato lo stesso ministro dell'economia Roberto Gualtieri, ospite ieri sera di Di martedì su La7, a fare l'annuncio: la manovra sarà di 40 miliardi, grazie a margini di deficit da circa 21-22 miliardi a cui si aggiungeranno le prime risorse del Recovery Fund."Significa - ha detto il ministro - più investimenti pubblici e sostegno agli investimenti privati che innanzitutto serviranno per la crescita, e per rendere strutturale l'industria 4.0".