NVP verso Piazza Affari, assemblea approva progetto di quotazione sull'Aim Italia

16 ottobre 2019

L'autunno appena iniziato potrebbe vedere un nuovo ingresso a Piazza Affari. Si tratta di NVP, una Pmi specializzata nella progettazione e realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, che si appresta a debuttare sul listino Aim Italia.Nei giorni scorsi, l’assemblea di NVP ha approvato il progetto di quotazione delle azioni sul listino Aim Italia. L’operazione di quotazione ha un obiettivo di raccolta di circa 10 milioni di euro, interamente in aumento di capitale e rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori retail. Le risorse saranno utilizzate prioritariamente per la crescita per linee esterne e per incrementare le dotazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide.NVP, costituita nel 2007 , è specializzata nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, attraverso l’utilizzo di tecnologie di avanguardia sviluppate internamente. Nel 2018 ha registrato un valore della produzione pari a 5,1 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,8 milioni di euro.