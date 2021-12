NVP si rafforza in ambito calcistico: accordi pluriennali per totali 11,5 mln

Daniela La Cava 29 dicembre 2021 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

NVP, pmi innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, consolida la propria leadership in ambito calcistico chiudendo accordi pluriennali per un importo complessivo di circa 11,5 milioni di euro, di cui circa 6,3 milioni di euro riferiti alla stagione 2021‐2022."Siamo molto soddisfatti dei risultati commerciali raggiunti, che ci permettono di consolidare la nostra leadership nel calcio divenendo punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo per le produzioni in UHD HDR. Per la prima volta l’intero campionato di Serie A è prodotto interamente in 4K", ha commentato Massimo Pintabona, amministratore delegato di NVP.