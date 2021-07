NPV punta sulla startup Soccerment nel mondo del calcio

Daniela La Cava 2 luglio 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha annunciato oggi di avere proceduto – a seguito dell’esito positivo delle attività di Due Diligence – alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato da Soccerment con un investimento di 150.000 euro. Soccerment è una startup innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di raccolta e analisi di dati di performance calcistiche.L’operazione, si legge nel comunicato, permetterà a NVP di sviluppare una partnership con notevoli sinergie industriali e tecnologiche, in particolare le società collaboreranno nell’implementazione di sistemi avanzati e real time divdata gathering e data analytics, ampliando i servizi offerti da NVP in occasione del broadcasting degli eventi calcistici.