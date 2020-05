NEXI alza il velo sui conti del primo trimestre 2020 migliori delle attese (analisti)

Alessandra Caparello 13 maggio 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Risultati del 2% sopra le attese a livello di ricavi (-1% a/a impattati dal lockdown con volumi a marzo in calo del 35%) e 4% sopra le attese a livello di Ebitda (+4% a/a grazie a maggiori efficienze sui costi) per Nexi che non ha fornito una guidance per il 2020. Nel secondo trimestre, i volumi (48% dei ricavi) sono in calo del -48% ad Aprile e -35% nella prima settimana di Maggio.Per quanto riguarda i costi e gli investimenti è stato annunciato un piano di risparmi da €100mn per il 2020 che include 4 aree: (i) processing e compensi variabili (legati a volumi) (ii) blocco delle assunzioni e riduzione spese consulenza ed eventi (iii) posticipo di investimenti IT non strategici (iv) riduzione dei costi di trasformazione. Durante la call il management si è detto fiducioso di riportare per l`anno una crescita positiva sulla ricavi da base installata (52% dei ricavi).Gli analisti di Equita Sim hanno così aggiornato le stime riducendo la stima di crescita organica di sales a - 3% (da 0%). Confermato il target price a 13,5 euro per azione e rating HOLD.