NB Aurora: approvato l’aumento di capitale da 150 mln per future opportunità di investimento

simone borghi 30 gennaio 2020 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Al via l’aumento di capitale di NB Aurora per un ammontare pari a 150 milioni di euro. L’operazione, approvata dal cda, consiste in un’offerta con diritto di opzione di azioni ordinarie di Classe A di nuova emissione agli attuali soci della società; e nel caso in cui i diritti di opzione venissero esercitati solo in parte, un collocamento privato riservato a investitori qualificati, nel contesto del quale il cda collocherà le nuove azioni che non sono state sottoscritte nel corso dell’offerta in opzione.L’aumento di capitale, che si prevede avverrà nel corso del primo semestre del 2020, è principalmente finalizzato a sostenere l’obiettivo di NB Aurora di rafforzare la propria struttura patrimoniale con apporti di capitale che permettano di consolidare la crescita di NB Aurora e di cogliere future opportunità di investimento.A partire dall’Ipo del maggio 2018, NB Aurora ha investito circa 158 milioni e, in particolare, ha effettuato: l’acquisto del 44,55% di Fondo Italiano di Investimento, nonché l’acquisto di quote di minoranza in Club del Sole, Dierre Group e Rino Mastrotto, raccogliendo co-investimenti per un importo complessivo di circa 23 milioni, principalmente da parte di family offices italiani. Nel maggio 2019, NB Aurora ha distribuito un dividendo di 18,9 milioni corrispondenti a circa 1,0574 per azione, sulla base dei risultati di esercizio dell’anno 2018.