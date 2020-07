NB Aurora: accordo con NB Renaissance Partners per quota indiretta al 2,8% in Engineering

Daniela La Cava 2 luglio 2020 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

NB Aurora ha sottoscritto un accordo vincolante di co-investimento con NB Renaissance Partners per l’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica. L’accordo si inserisce nell’ambito dell’operazione, annunciata al mercato lo scorso 5 febbraio, tramite la quale NB Renaissance Partners Holdings e fondi gestiti da Bain Capital hanno sottoscritto un accordo vincolante per acquisire congiuntamente l’intero capitale sociale di Engineering. La società spiega che l’acquisizione di Engineering è soggetta al previo avveramento delle relative condizioni sospensive, in particolare il rilascio dell’autorizzazione Golden Power. In caso di avveramento delle condizioni sospensive, il closing dell’operazione è previsto per le prossime settimane.L’investimento di circa 20 milioni di euro da parte di NB Aurora avverrà facendo integralmente riscorso a mezzi propri. In seguito all’investimento, NB Aurora deterrà indirettamente circa il 2,8% di Engineering.