N26: italiani insoddisfatti dalla propria banca. Quasi un terzo non vede tutelati i propri interessi

Alessandra Caparello 23 giugno 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Italiani particolarmente insoddisfatti dalla propria banca principalmente per l’eccessiva complessità (29%) e la costante volontà, da parte degli istituti di credito, di vendere nuovi prodotti o servizi (29%). Così emerge da un recente studio della mobile bank N26 secondo cui a livello mondiale la maggioranza delle persone, ben il 69%, ha dichiarato di aver ricevuto l’addebito di una commissione di cui non era a conoscenza.Tra le più comuni ci sono le commissioni su conto corrente (38%), bancomat (38%) e carte di credito (36%). In Italia la percentuale è leggermente più bassa e tocca il 59%, ma nel nostro Paese le commissioni inattese arrivano principalmente da prelievi ATM (34%), carte di credito (30%) e chiusura del conto corrente (23%). Interrogati circa la frequenza di questi addebiti inaspettati nel corso di 12 mesi, il 52% degli italiani afferma di esserne stato vittima solo una volta, il 36% due o tre volte e il 9% quattro o cinque volte.