Mutui: tornano a crescere le surroghe con i tassi sui minimi

Redazione Finanza 19 maggio 2020 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Crescono di nuovo le richieste di surroga. Ad incidere, come emerge dall’Osservatorio mutui di MutuiOnline.it, è il costo del denaro ai minimi storici. E i bassi tassi d’interesse, rendendo più competitiva l’offerta degli istituti di credito, spingono i mutuatari a utilizzare la portabilità del mutuo per passare ad una nuova banca e risparmiare. Nell’ultimo mese i risultati sono comunque condizionati dai limiti derivanti dal lockdown, che ha portato ad un minor numero di operazioni concluse e quindi anche ad una maggiore variazione delle dinamiche di mercato rispetto agli standard registrati in periodo di maggiore flusso. Le domande di surroghe, secondo l’Osservatorio, si sono attestate in aprile al 72,2% del totale (contro il 65,5% nel primo trimestre di quest’anno e il 38,3% registrato nello stesso periodo del 2019). Nello stesso periodo le richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, dopo il brillante primo quarto dell’anno (29,6%), sono diminuite al 23,1% del totale (nuovo minimo dall’inizio del 2016 nelle rilevazioni trimestrali).