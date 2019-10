Mutui: tornano a crescere le richieste dopo 9 mesi di cali

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Dopo nove mesi caratterizzati da una costante contrazione, sorprendentemente il mese di settembre fa segnare una inversione di tendenza per le richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2018. E' ciò che emerge dall'ultimo Barometro Crif, diffuso oggi. Indubbiamente, rappresenta un elemento positivo per il mercato dopo una fase di perdurante debolezza.Si conferma in crescita anche l’importo medio richiesto, che con 133.315 euro fa segnare il valore più elevato degli ultimi otto anni. Per quanto riguarda la distribuzione per classe di durata dei mutui, invece, il mese di settembre ha visto un maggiore orientamento dei piani di rimborso compresi tra i 16 e i 20 anni, che arrivano a spiegare il 25% del totale delle richieste.