Mutui: stock su livelli massimi nel III trimestre, tendenza proseguirà anche in questo inizio d'anno

Redazione Finanza 9 febbraio 2021 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

E' record di stock mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Secondo i dati di Banca d’Italia analizzati dall'ufficio studi di Tecnocasa, nel terzo trimestre 2020 è stato registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre raggiungendo quota 335.299 milioni di euro. E’ dal terzo trimestre del 2015 che lo stock dei mutui circolanti cresce con costanza.Alla luce dei favorevoli tassi di mercato coi quali sono stati collocati i finanziamenti durante l’ultimo triennio, la composizione dello stock è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso.Secondo li esperti di Tecnocasa, ci sono buone probabilità che anche nel quarto trimestre si assisterà a un’ulteriore crescita dello stock circolante, tendenza che potrà poi proseguire fino all’inizio del 2021. Anche se si delinea un panorama poco favorevole al proseguimento del trend di crescita del credito alla famiglia per l’acquisto dell’abitazione.