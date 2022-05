Mutui: richieste in salita dagli under 36 nel primo trimestre dell'anno

Alessandra Caparello 16 maggio 2022 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre 2022, la fascia di richiedenti mutuo con età inferiore ai 36 anni continua ad avere un ruolo trainante, segnando il 44% delle richieste totali sul canale online, valore doppio rispetto al 22% medio registrato nel 2020, da confrontarsi con un 30,5% registrato a livello di sistema.Così emerge dalla Bussola Mutui Crif-MutuiSupermarket secondo cui il peso di tale fascia di richiedenti è atteso però in riduzione nel corso dei prossimi mesi. Per le erogazioni di mutui per i giovani under 36 assistiti da garanzia statale Consap, l’attuale normativa prevede il rispetto di un TEG (tasso effettivo globale) massimo per le nuove erogazioni: per il secondo trimestre 2022 tale limite è previsto per i mutui a tasso fisso allo 1,99%, in aumento di soli 3 punti base rispetto al valore definito per il primo trimestre 2021. Dato il forte aumento degli indici IRS registrato durante il primo trimestre 2021, molti istituti finanziari stanno attualmente modificando la propria offerta di mutui destinati agli under 36 e ciò potrebbe determinare un rallentamento del numero di richieste presentate da questo segmento di mercato.