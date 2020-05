Mutui prima casa: ampliata platea beneficiari sospensione delle rate

Daniela La Cava 30 aprile 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

Novità sulla sospensione delle rate sui mutui prima casa. Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha fatto sapere che è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto 'decreto Liquidità '.In base alla nuova normativa, spiega il Tesoro, vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da Consap.