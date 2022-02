Mutui: previsti in crescita anche nel 2022, tassi rimarranno ancora contenuti

Valeria Panigada 7 febbraio 2022 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dei mutui continua la sua crescita e si proietterà nel 2022 con buone prospettive, anche grazie al piano di stimolo nazionale e a tassi che rimarranno ancora contenuti. E' il parere di Kiron Partner, gruppo Tecnocasa.Secondo le sue stime, il 2021 dovrebbe chiudersi superando i 60 mld di euro di mutui erogati, con un aumento di circa 10 mld di euro rispetto al 2020. Gli istituti, alla luce della forte liquidità di cui dispongono, hanno continuato ad erogare credito alle famiglie. Inoltre, le agevolazioni a beneficio dei giovani previste nel PNRR hanno fatto il resto facendo accelerare ulteriormente la concessione di credito finalizzata all’acquisto immobiliare.Le previsioni per il 2022 indicano che la crescita dell’attività economica per i prossimi mesi, grazie anche agli effetti del pacchetto di stimoli all’economia, si rifletterà sulle condizioni finanziarie e sul clima di fiducia delle famiglie favorendo il ricorso al credito."Sul fronte tassi, l’andamento degli indici medi relativi ai mutui casa ha registrato nella seconda parte del 2021 un lieve aumento - afferma Renato Landoni, presidente Kìron Partner - Tuttavia non si prevedono particolari cambiamenti nel 2022: i tassi rimarranno contenuti ed i mutui convenienti".