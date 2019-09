Mutui: al via piano rinegoziazione con il Mef per gli enti locali, avranno rate più basse

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Al via da oggi il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui che gli enti locali, come comuni, province e città metropolitane, hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell’Economia e Finanze, noti anche come “mutui Mef”.Con la pubblicazione odierna in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 30 agosto 2019, adottato in attuazione della Legge di Bilancio 2019, vengono infatti rese note le modalità operative per procedere alla rinegoziazione. Sarà possibile perfezionare le operazioni di rinegoziazione attraverso l’apposito portale di CDP. L'operazione prevede la firma di un apposito contratto e l’individuazione di un nuovo piano di ammortamento.L’operazione consentirà agli enti che aderiranno di ottenere risparmi sulle rate dei mutui, che libereranno risorse per interventi sul territorio. Con successiva comunicazione sul proprio sito (www.cdp.it), CDP renderà nota la data a partire dalla quale gli enti avranno 20 giorni lavorativi per poter aderire alla proposta di rinegoziazione. La procedura sarà gestita da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il portale “Enti Locali”.