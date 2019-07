MutuiOnline: rafforza divisione broking con Alessio Santarelli come dg

Daniela La Cava 8 luglio 2019 - 14:24

Gruppo MutuiOnline punta a rafforzare la divisione broking, con l'arrivo di Alessio Santarelli quale nuovo dirigente con responsabilità strategiche. Nel dettaglio, Santarelli assume l’incarico di direttore generale per i business tradizionali (mutui, prestiti, assicurazioni, tariffe) della divisione broking, con l’obiettivo di rinforzare e accelerare lo sviluppo degli stessi. Santarelli, si legge nella nota della società, riporterà a Marco Pescarmona, che manterrà una responsabilità di supervisione sull’attività della divisione broking.Santarelli ha un’esperienza di oltre 8 anni in Amazon, dove da ultimo ricopriva il ruolo di General Manager del business Kindle e Print on Demand in Europa, con base in Lussemburgo. In precedenza, ha maturato una significativa esperienza lavorativa nel campo del private equity (Barclays Capital) e nella consulenza strategica per istituzioni finanziarie, tra cui McKinsey).