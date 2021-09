MutuiOnline in rosso a Piazza Affari: outlook in linea con previsioni analisti

Alessandra Caparello 8 settembre 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

In calo del 9% a Piazza Affari il titolo del Gruppo MutuiOnLine dopo aver svelato i risultati del secondo trimestre 2021, migliori a livello di ricavi, ma sotto le attese a livello di EBIT e NI, a causa di 2.8mn di goodwill impairment e in parte di un aumento dei costi maggiore.Per il secondo semestre del 2021 la società rimane sostanzialmente positiva, anche se pone l’attenzione sullo sviluppo del mercato dei mutui. Outlook in linea con le stime di Equita Sim e dopo una prima parte dell’anno con una forte crescita dei nuovi mutui contro un primo trimestre del 2020 colpito dal primo lockdown, ci si attende una crescita dei nuovi mutui solida ma più lenta, insieme al calo delle surroghe, con un effetto netto su MOL di ricavi nel broking mutui in discesa nel secondo trimestre 2021.