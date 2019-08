Mps vola a +5%, cedute altre sofferenze a Cerberus. Atteso trimestre in utile

Titta Ferraro 1 agosto 2019 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Corre in Borsa il titolo Mps (+5,49% a 1,384 euro), che aveva evidenziato una debolezza pronunciata nelle ultime tre settimane ritracciando con decisione dai massimi di periodo toccati a 1,71 euro. La banca senese ha annunciato due operazioni di cessione crediti in sofferenza. Ieri ha ceduto a Illimity sofferenze e UTP per complessivi 700 milioni di euro, oggi invece ha perfezionato la cessione di crediti deteriorati ad un’affiliata di Cerberus Capital Management L.P. per un valore complessivo di circa 455 milioni di euro. Sono così 1,15 miliardi le sofferenze complessive cedute da Banca Mps in pochi giorni.La conclusione di questi accordi rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel processo di accelerazione del derisking previsto dal Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea.Oggi sono in arrivo i conti del secondo trimestre 2019 con l'attesa di un utile netto di 40 milioni di euro. La conference call dell'ad Marco Morelli è prevista alle ore 13.00.