Mps su commissioni a JP Morgan e Ubs: 'negoziate e approvate da cda attualmente in carica'

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2020 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Mps ha precisato, riguardo alle commissioni dovute per l'operazione Hydra, che queste sono state "negoziate ed approvate dal cda attualmente in carica"."Il cda precedente aveva avviato contatti con una serie di banche" ma senza "alcun impegno formale" nei confronti di Jp Morgan e Ubs, si legge in una nota, con cui la banca ha puntualizzato che è stato il cda attualmente in carica ad approvare l'operazione, "nonché i termini e le condizioni del coinvolgimento delle banche prescelte".