Mps stoppa rumor su aumento da 3 miliardi: nessuna iniziativa attivata da banca

Banca MPS precisa, su richiesta della Consob, che le notizie di stampa che riferiscono di un potenziale aumento di capitale dell’importo di 3 miliardi di euro sono indiscrezioni che non trovano alcun riscontro in iniziative attivate dalla Banca. La banca senese, controllata al 64,2% dal Tesoro, segnala che stanno, invece, proseguendo le attività di due diligence da parte di UniCredit.L'indiscrezione di Bloomberg News riferiva che al vaglio del Tesoro c'è un aumento di capitale su Mps fino a tre miliardi di euro per rafforzarne la solidità patrimoniale, assecondando così la richiesta di UniCredit di rendere l'acquisizione neutrale per i suoi ratio di capitale.