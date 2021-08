Mps sotto pressione in Borsa. UniCredit accelera su due diligence, prime conclusioni già a fine agosto

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2021 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Mpssotto pressione a Piazza Affari, mentre prosegue la due diligence di UniCredit sulla banca. Il Corriere di Siena scrive che "Unicredit starebbe accelerando il lavoro di studio di quella che è la situazione di Rocca Salimbeni. Tanto da poter arrivare a delle prime conclusioni della due diligence relative al 'perimetro di azione' già alla fine di agosto, e non al 7 settembre come ipotizzato in un primo momento". Il titolo UniCredit viaggia appena sotto la parità, a fronte di un Ftse Mib che registra una flessione dello 0,20%, a 25.993 punti circa. Mps cede invece lo 0,58% a 1,1165 euro circa.