Mps sotto pressione in Borsa, Equita conferma hold

Daniela La Cava 15 luglio 2019 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via sotto pressione per Mps a Piazza Affari, con il titolo che mostra una flessione di oltre il 2 per cento. L'ottava si è chiusa con Fitch che ha confermato il rating 'B' con outlook 'stable'. Tra i principali driver della decisione sul rating, sottolineano gli esperti di Equita, l'agenzia ha posto l'accento sui progressi ottenuti nella riduzione dello stock di non performing, ma anche il profilo di liquidità poco diversificato e basato su forme di funding di breve termine (funding Bce e emissioni con garanzia dello stato in scadenza nei prossimi 18 mesi).Equita ricorda inoltre che Mps è tornata a emettere un senior preferred sul mercato istituzionale a inizio luglio, dopo l'emissione di un covered bond avvenuta a fine gennaio e che l'accelerazione nello smaltimento dello stock di Npe resta uno degli obiettivi strategici su cui è focalizzata l’azione del management. Gli esperti della sim milanese confermano la raccomandazione hold (tenere in portafoglio), con target price di 1,6 euro sulla banca senese.