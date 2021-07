Mps si infiamma a Piazza Affari: titolo +6% anche oggi, si brinda ad accordo con Fondazione. Nozze con UniCredit più vicine?

Laura Naka Antonelli 22 luglio 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Mps in forte rialzo anche oggi, il titolo balza del 6% a Piazza Affari attorno a 1,18 euro, dopo essere salito del 6% anche nella sessione della vigilia.Il mercato guarda con favore all'accordo raggiunto con la Fondazione Monte dei Paschi, che riduce di 3,8 miliardi i rischi legali che incombono sulla banca.In base ai termini dell'intesa, diffusi dallo stesso istituto senese, Mps dovrà versare solo 150 milioni alla Fondazione, oltre a "impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca".L'accordo è preliminare e sarà sottoposto alla deliberazione del cda di Mps, che si riunirà il prossimo 5 agosto anche per approvare i risultati di bilancio.Il titolo Mps si infiamma anche sulla scia delle ultime indiscrezioni, secondo cui sarebbe in arrivo dal Tesoro maggiore azionista della banca una proposta da presentare a UniCredit, che il governo Draghi continua a vedere come la sposa perfetta, e a Banco BPM.Dopo la notizia dell'accordo con la Fondazione, Mps è sicuramente, se non più appetibile, una sposa meno brutta da far convolare a quelle nozze su cui il Mef spera tanto.Così Equita SIM nella nota odierna riassume le ultime novità che riguardano Siena:"Monte dei Paschi ha comunicato di aver raggiunto un accordo preliminare con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena in merito alle richieste stragiudiziali riferite all'acquisizione di Banca Antonveneta e agli aumenti di capitale del 2011 e 2014-2015. L'accordo transattivo conclude in maniera definitiva ogni contenzioso e prevede il pagamento di 150 milioni da parte di Mps e l'impegno sulla valorizzazione del patrimonio artistico della Banca. L'accordo dovrà inoltre essere sottoposto a deliberazione del CdA il prossimo 5 agosto, in sede di approvazione dei risultati del secondo trimestre del 2021".Equita SIM continua:"Giudichiamo positivamente l'accordo raggiunto da Mps, in quanto diminuisce drasticamente il petitum relativo ai rischi legali (che si riduce da circa 10 miliardi a 6,2 miliardi), riducendo drasticamente uno degli elementi di ostacolo al processo di vendita della banca. Alla luce dell'accordoraggiunto, della possibile conversione delle DTA (pari a circa 3,8 miliardi) in crediti fiscali in caso di fusione e delle misure potenzialmente prospettabili dal MEF (aumento di capitale, ulteriore pulizia di bilancio), riteniamo che leprobabilità che si concretizzi una soluzione strutturale per la banca aumentino significativamente"."Ad ogni modo - conclude la nota -l'accordo dovrà essere sottoposto a deliberazione del cda dell'istituto, che si riunirà il prossimo 5 agosto, anche per approvare i conti del secondo trimestre".