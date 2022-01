Mps pubblica calendario eventi societari 2022. Riunione cda il 7 febbraio per approvazione risultati 2021

Redazione Finanza 20 gennaio 2022 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Mps ha pubblicato il calendario degli eventi societari dell'anno 2022:Il 7 febbraio il Consiglio di Amministrazione si riunirà per approvare i risultati di bilancio del 2021;Il 2 marzo Consiglio di Amministrazione esaminerà il progetto di bilancio 2021;Il 12 aprile è prevista la riunione dell'assemblea dei soci in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio del 2021;Il 5 maggio il consiglio di Amministrazione si riunirà per il Resoconto intermedio di gestione del I° trimestre 2022;Il 4 agosto Consiglio di Amministrazione si riunirà per la relazione finanziaria semestrale del 2022;Il 3 novembre il Consiglio di Amministrazione si riunirà per il Resoconto intermedio di gestione del III° trimestre del 2022.Mps informa che eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate."Come già indicato nel precedente comunicato stampa del 19 gennaio 2017, si ricorda che la Banca ha scelto quale politica in materia di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, di pubblicare, su base volontaria, tali informazioni, con riferimento al 31 marzo e 30 settembre di ciascun esercizio, i cui elementi informativi consistono in resoconti intermedi sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione, in sostanziale coerenza e continuità con quanto avvenuto in passato", si legge nel comunicato di Monte dei Paschi di Siena.