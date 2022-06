Mps: proseguono trattative con Bce e DG Comp su piano industriale 2022-2026

Mps ha comunicato che, “in ottemperanza all’informativa richiesta da Consob ai sensi dell’art 114 comma 5 del D.Lgs. n. 58/98” e “tenendo conto di quanto già riportato nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 pubblicato il 12 maggio scorso”, “proseguono le interlocuzioni con la BCE e – per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la DG COMP (Directorate-General for Competition), in merito ai contenuti del Piano Industriale 2022- 2026”.

Il Monte dei Paschi di Siena aggiunge inoltre che, “come comunicato il 6 maggio, la presentazione del Piano Industriale è in programma il prossimo 23 giugno”.

Il titolo segna a Piazza Affari un progresso dello 0,46% a 0,7735 euro.