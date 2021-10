Mps: perfezionato accordo con Fondazione, prelazione su immobile Rocca Salimbeni

Daniela La Cava 8 ottobre 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) hanno perfezionato l’accordo – già precedentemente comunicato nelle sue linee essenziali - per la definizione di tutte le controversie insorte fra le parti. "Per effetto dell’accordo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena otterrà, tra l’altro, il pagamento di 150 milioni di euro e impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca e sulla destinazione dell’immobile di Rocca Salimbeni, su cui insisterà una prelazione a favore di della Fondazione", si legge in una nota della banca senese.