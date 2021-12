Mps: partnership con Sace per sostenere progetti green aziende

Redazione Finanza 13 dicembre 2021 - 14:18

Rafforzare l’impegno verso lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso una nuova linea di finanziamenti dedicati ai progetti green delle aziende. Con questi obiettivi Sace e Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) hanno annunciato di avere siglato una partnership per supportare le PMI e le Small Business che intendono investire per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre il proprio impatto ambientale attraverso progetti sostenibili.I finanziamenti erogati dalla banca, fino ad un importo di 15 milioni di euro e per una durata massima di 20 anni, destinati a progetti domestici decisivi per il futuro e in linea con i criteri di valutazione e la tassonomia definiti dall’Unione Europea - quali mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi e circular economy, nonché altri progetti sostenibili - beneficiano della garanzia green di Sace all’80%. La garanzia Sace è rilasciata attraverso un processo semplificato e digitalizzato ed è destinata ad imprese con fatturato, a livello di singola azienda, fino a 500 milioni.