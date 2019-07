Mps: parte la gara per cessione 350 milioni di asset (Il Sole 24 ore)

simone borghi 12 luglio 2019 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Al via la gara per la vendita del portafoglio immobiliare di Mps con un netto cambiamento rispetto a quanto deciso mesi fa. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui “il pacchetto che va sul mercato è stato ridimensionato a 350 milioni di euro contro i 600 milioni inizialmente stabiliti (la banca dovrebbe vendere 500 milioni di immobili entro il 2021)”.Il quotidiano finanziario aggiunge che “sono attese le offerte non vincolanti per inizio settembre e quelle vincolanti per la fine del mese in modo da finalizzare la vendita entro l’anno. Si possono fare offerte per il singolo asset o per l’intero portafoglio”.