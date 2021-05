Mps: nessuna novità su soluzione strutturale e operazione rafforzamento patrimoniale

Redazione Finanza 31 maggio 2021 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

"Non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla 'soluzione strutturale' o all’operazione di rafforzamento patrimoniale" per Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) rispetto a quanto comunicato lo scorso 6 maggio. Lo scrive la banca senese in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob.